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09:34, 03 сентября 2020

В России, по информации газеты «Ведомости», могут свернуть разработку квантовых сенсоров

Чиновники хотят сократить бюджет, выделенный Ростеху, на эти цели. В письме представителя руководства госкорпорации на имя замминистра связи Максима Паршина говорится, что из-за сокращения господдержки до 7 миллиардов рублей денег хватит только на проведение научно-исследовательских работ, однако поставить выпуск квантовых датчиков на поток и создать их промышленные образцы не получится. Речь идет о датчиках, которые должны сверхточно измерять время, расстояние и скорость. Их собираются использовать в системах спутниковой и наземной связи.



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