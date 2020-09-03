В России, по информации газеты «Ведомости», могут свернуть разработку квантовых сенсоров

Чиновники хотят сократить бюджет, выделенный Ростеху, на эти цели. В письме представителя руководства госкорпорации на имя замминистра связи Максима Паршина говорится, что из-за сокращения господдержки до 7 миллиардов рублей денег хватит только на проведение научно-исследовательских работ, однако поставить выпуск квантовых датчиков на поток и создать их промышленные образцы не получится. Речь идет о датчиках, которые должны сверхточно измерять время, расстояние и скорость. Их собираются использовать в системах спутниковой и наземной связи.