В России, по информации газеты «Ведомости», могут свернуть разработку квантовых сенсоров

Чиновники хотят сократить бюджет, выделенный Ростеху, на эти цели. В письме представителя руководства госкорпорации на имя замминистра связи Максима Паршина говорится, что из-за сокращения господдержки до 7 миллиардов рублей денег хватит только на проведение научно-исследовательских работ, однако поставить выпуск квантовых датчиков на поток и создать их промышленные образцы не получится. Речь идет о датчиках, которые должны сверхточно измерять время, расстояние и скорость. Их собираются использовать в системах спутниковой и наземной связи.
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«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..