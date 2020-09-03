Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову следователи предъявили окончательное обвинение

По версии СК, в 1994 году Быков заказал убийство двух членов своей преступной группировки, с которыми произошел конфликт из-за раздела денег. Бывший депутат Красноярского заксобрания был задержан в мае этого года. В настоящее время в отношении него расследуется еще несколько уголовных дел, в том числе, по статьям об убийстве, а также об организации преступного сообщества.
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Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..