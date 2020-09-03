Россияне, чьи родственники живут за границей и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений

В свою очередь, иностранцы также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких в России. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, — передает ТАСС. Ограничения на пересечение российской границы связаны с пандемией.