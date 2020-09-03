Украина призвала ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

В заявлении МИДа страны ответственность за преступление возлагается на Кремль. В ведомстве назвали отравление российского политика бесчеловечной расправой и подчеркнули, что только твердое осуждение этого всего цивилизованного мира могут заставить власти России прекратить совершать преступления. Об этом говорится на сайте украинского МИДа. Накануне в правительстве Германии сообщили о том, что военная лаборатория обнаружила в анализах Алексея Навального яд из группы «Новичок». Российские власти ранее ставили под сомнение сам факт отравления политика.
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«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..