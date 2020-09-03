Украина призвала ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

В заявлении МИДа страны ответственность за преступление возлагается на Кремль. В ведомстве назвали отравление российского политика бесчеловечной расправой и подчеркнули, что только твердое осуждение этого всего цивилизованного мира могут заставить власти России прекратить совершать преступления. Об этом говорится на сайте украинского МИДа. Накануне в правительстве Германии сообщили о том, что военная лаборатория обнаружила в анализах Алексея Навального яд из группы «Новичок». Российские власти ранее ставили под сомнение сам факт отравления политика.