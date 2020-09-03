Прокуратура Благовещенска установила, что 13 школьников пострадали в результате дезинфекции класса

Они получили травму глаз из-за того, что в помещении долгое время оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания. В надзорном ведомстве подчеркнули, что такой прибор должен работать без присутствия людей, — передает ТАСС. Дезинфекцию класса в школе проводили в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.