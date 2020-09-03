Российский премьер Михаил Мишустин сегодня приедет на переговоры в Минск

Предполагается, что он встретится с белорусским коллегой Романом Головченко и с президентом Александром Лукашенко. Ранее Лукашенко назвал массовые протесты серьезным ударом по экономике и допустил возможность рефинансирования внешнего госдолга.

В Кремле недавно сообщили, что в ближайшие две недели состоится визит Александра Лукашенко в Москву, где он встретится с Владимиром Путиным.

Российский лидер ранее сказал, что сформирован резерв силовиков для возможной помощи Минску. В Белоруссии не утихают массовые демонстрации с требованием отставки Александра Лукашенко.