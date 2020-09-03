Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сообщает пресс-служба правительства РФ.



«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), 3 рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю», — говорится в сообщении, передает «Интерфакс».



Кроме того, разрешено увеличить число полетов в Швейцарию с одного до четырех рейсов в неделю. В конце марта Россия приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С августа ограничения постепенно снимают.