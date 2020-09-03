Кандидат в президенты США Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за молчание об отравлении политика Алексея Навального. В сенате тем временем призывают ввести новые санкции.

Кандидат от демократов Джо Байден назвал недопустимым отсутствие публичной реакции главы Белого дома на покушение на жизнь Алексея Навального. Представитель демократической партии подчеркнул, что молчание в этом случае расценивается как соучастие. Он также добавил, что ответственность за отравление политика несомненно лежит на российском государстве и это, цитирую, «признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики».

Также отреагировать на произошедшее призвали сенатор-демократ Роберт Менендес и сенатор-республиканец Том Коттон. Первый считает, что необходимо расследовать нападение на Навального, и если вина Москвы подтвердится, ввести новые санкции. Второй просто призвал остановить трубопровод «Северный поток 2».

Эту же идею сейчас обсуждают и в Германии. Глава фракции партии «Зеленых» в парламенте Катрин Герринг-Эккарт объявила, что Берлин больше не может реализовывать этот проект совместно с Москвой, поскольку за покушением на убийство стоят структуры Кремля.

О том, что в крови Алексея Навального нашли яд из группы «Новичок», вчера объявило немецкое правительство. В ответ спикер российского МИДа Мария Захарова назвала происходящее «очередной информационной кампанией» и отметила, что немецкие чиновники не предъявили никакой фактуры.