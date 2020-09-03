Суд в Испании постановил, что потомки диктатора Франсиско Франко должны отказаться от поместья

Речь идет о дворце Пасо-де-Мейрас, где Франко жил с 1938 года, а спустя несколько лет приобрел в личную собственность. В позапрошлом году потомки диктатора решили продать дворец за 8 миллионов евро, что привлекло общественное внимание. Суд счел, что сделка о покупке поместья в 1941 году была незаконной и, таким образом, диктатор не мог передать государственную собственность по наследству, — сообщает Би-би-си.
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..