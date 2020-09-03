Россия по индексу качества элиты оказалась наравне с южноафриканской Ботсваной

Это 23 место из 32 в мировом рейтинге, который составили исследователи из университета Санкт Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково». В докладе говорится, что для определения качества элиты использовались 72 показателя, которые отражают экономическую и политическую ситуацию в стране. Самые высокие оценки Россия получила за низкий уровень инфляции и отношение госдолга к ВВП, а самые низкие оценки России были поставлены за такие индикаторы, как высокий уровень коррупции, монополизация бизнеса и риск инвестиций.
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«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..