Министр культуры заявила, что претензии наследников Виктора Цоя к фильму Алексея Учителя должны решаться в суде

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что претензии наследников Виктора Цоя к фильму Алексея Учителя должны решаться в суде. Она подчеркнула, что ее ведомство выдало прокатное удостоверение на законном основании, — передает ТАСС. В понедельник сын легендарного музыканта Александр Цой опубликовал на своей странице во ВКонтакте копию письма на имя президента Владимира Путина, в нем говорится, что картина режиссера Алексея Учителя порочит доброе имя лидера группы «Кино». Сам режиссер рассказал, что был этим удивлен и фильм, по его словам, создавался с большим уважением к памяти музыканта. Картина под названием «Цой» должна скоро выйти в прокат.
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