Прокуроры сегодня запросят наказание для актера Михаила Ефремова

По делу о ДТП со смертельным исходом артисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. После окончания прений Ефремов выступит в Пресненском суде с последним словом, затем будет вынесен приговор. Согласно материалам дела, Михаил Ефремов совершил ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, он также употреблял наркотики. На прошлом заседании Ефремов сказал, что в тот день 8 июня выпил бутылку водки и поэтому ничего не помнит. Свою вину он отрицает.