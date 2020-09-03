Прокуроры сегодня запросят наказание для актера Михаила Ефремова

По делу о ДТП со смертельным исходом артисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. После окончания прений Ефремов выступит в Пресненском суде с последним словом, затем будет вынесен приговор. Согласно материалам дела, Михаил Ефремов совершил ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, он также употреблял наркотики. На прошлом заседании Ефремов сказал, что в тот день 8 июня выпил бутылку водки и поэтому ничего не помнит. Свою вину он отрицает.
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Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..