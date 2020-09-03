Кандидат в президенты США Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за молчание по поводу отравления Алексея Навального. По словам политика, Кремль считает, что может действовать безнаказанно. Трамп отказался противостоять Владимиру Путину. Молчание президента США – это соучастие, — говорится в заявлении Байдена. Бывший вице-президент подчеркнул, что способ нападения на политического оппонента российского лидера не оставляет сомнений в том, что ответственность за отравление Навального лежит на российском государстве. Накануне власти Германии объявили, что военная лаборатория нашла в организме политика следы яды из группы «Новичок». В свою очередь, Совет национальной безопасности США в своем аккаунте в Твиттере выразил глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального.