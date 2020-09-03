Кандидат в президенты США Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за молчание по поводу отравления Алексея Навального. По словам политика, Кремль считает, что может действовать безнаказанно. Трамп отказался противостоять Владимиру Путину. Молчание президента США – это соучастие, — говорится в заявлении Байдена. Бывший вице-президент подчеркнул, что способ нападения на политического оппонента российского лидера не оставляет сомнений в том, что ответственность за отравление Навального лежит на российском государстве. Накануне власти Германии объявили, что военная лаборатория нашла в организме политика следы яды из группы «Новичок». В свою очередь, Совет национальной безопасности США в своем аккаунте в Твиттере выразил глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального.
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«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..