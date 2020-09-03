Сегодня прокурор запросит меру наказания для народного артиста России Михаила Ефремова, которого судят за участие в ДТП со смертельным исходом.

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова отложила заседание до четверга и объявила о том, что в этот день пройдут прения сторон, которым предстоит суммировать доказательную базу. Государственное обвинение при этом объявит требуемую меру наказания для подсудимого. Кроме того, право высказаться получат как потерпевшие, так и сам Ефремов. От последнего слова он отказываться не намерен. Уверенность в этом выразил адвокат актера Эльман Пашаев. Между тем, сын погибшего в аварии Сергея Захарова Виталий потребовал для Ефремова не менее 8 лет колонии. Это его официальное заявление, которое он распространил через своего представителя. Кроме того, он настаивает на том, чтобы получать уведомления о том, как будет исполняться наказание – об отправке в колонию, отпусках, взысканиях и других деталях. Представитель потерпевшего Сергей Аверцев сказал, что эта просьба обусловлена поведением Ефремова поскольку ему эмоции важнее эмоций потерпевших

Прения сторон Пресненском суде назначены на 10 утра.