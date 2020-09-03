В рейтинге качества элит Россия оказалась на том же уровне, что и Ботсвана

Обе страны находятся во второй половине списка.

Эксперты швейцарского университета Санкт-Галлена проанализировали тридцать две страны по всему миру и разделили их на семь категорий в Индексе качества элит. В первую, отдельную, поместили Сингапур, который по этому показателю сильно отрывается от всех остальных. Исследователи считают, что в социальной модели этого государства элиты имеют наибольшее влияние и ценность как в политическом, так и в экономическом плане.

За Сингапуром идёт германская модель, то есть ФРГ и Швейцария. Там верхушка общества также весьма эффективна, но по оценке университета Санкт-Галлена, ей есть куда расти. За ними идут так называемые англо-саксонские элиты, то есть Великобритания и США. А потом – Китай.

В свою очередь Россию, как и другие страны БРИКС, исследователи поместили в последнюю треть. Эксперты, опрошенные агентством РБК, объяснили такую низкую позицию тем, что в социальной модели, которая сложилась в России общество, власть и бизнес не доверяют друг другу и это уменьшает их эффективность.

На последних местах в этом списке оказались Южная Африка, Аргентина и Египет.