Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня прибудет с визитом в Минск

Ему предстоит встреча с президентом страны Александром Лукашенко, сообщают местные СМИ.

Переговоры Михаил Мишустин начнет со своим белорусским коллегой Романом Головченко, а потом тет-а-тет разговор продолжится с президентом, пишет близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул первого». Одной из важных тем станет рефинансирование белорусского долга, рассказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Лукашенко говорил, что речь идет об 1 миллиарде долларов. Всего по состоянию на июль этого года внешний долг Белоруссии составил 18 миллиардов долларов. Еще одной ключевой темой переговоров Мишустина с Лукашенко, по всей видимости, станут масштабные протесты, начавшиеся в республике на фоне президентских выборов. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Белоруссии, после чего заявил, что Россия будет твердо отвечать тем, кто пытается оторвать Белоруссию от Союзного государства, не планирует контактов с оппозиционным Координационным советом.

Как стало известно, в ближайшие недели ожидается визит Александра Лукашенко в Москву.