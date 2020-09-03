Дональд Трамп вновь не упомянул союзников, говоря о победе во Второй мировой войне

Выступая в Северной Каролине в 75-ю годовщину капитуляции Японии, президент США, как отмечает ТАСС, говорил исключительно об американской победе. Министр обороны США Марк Эспер на церемонии в штате Гавайи тоже не упомянул о том, что США и Советский Союз во время войны были союзниками. Между тем, 48% россиян, по данным ВЦИОМ ошибочно считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году. Правильную дату, 1 сентября 1939 года назвали 33% опрошенных.
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Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..