Находящемуся с начала мая под арестом красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц. Как напоминает СК, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.