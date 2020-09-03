Мероприятия по случаю Дня солидарности борьбы с терроризмом пройдут сегодня в Москве

Это памятную дату ввели через год после теракта в бесланской школе номер 1.

Главная мемориальная акция пройдёт сегодня у Храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Панихида начнётся там в 12 20. Затем будет минута молчания и на улице выпустят 334 белых шара – по числу погибших в результате захвата заложников в Беслане. Как сообщает агентство ТАСС, у Храма сегодня ожидают тех, кто пережил ту трагедию, чиновников, бойцов спецподразделений и врачей, которые занимались пострадавшими после теракта, 16 лет назад. Почти там же, на улице Солянке стоит и памятник погибшим, где желающие, как правило, оставляют в этот день цветы.

Как сказано на сайте столичной мэрии, всего на сегодня запланированы порядка двухсот мероприятий. Предполагается, что в два часа дня цветы также начнут возлагать по десяти различным адресам в Москве, где когда-либо происходили теракты. Например, у Театрального центра на Дубровке, в подземном переходе у Пушкинской площади или в вестибюлях станций метро «Парк культуры» и «Лубянка».

Еще в образовательных учреждениях сегодня должны будут пройти так называемые «уроки мужества», лекции и другие просветительские акции, связанные с Днём солидарности в борьбе с терроризмом.