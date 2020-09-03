В российском МИДе назвали «бездоказательными» заявления Берлина об отравлении политика Алексея Навального «Новичком»

Накануне с осуждением покушения на оппозиционера выступила Канцлер ФРГ Ангела Меркель, к ответу Россию призвали и другие страны и международные организации.

Вместо тщательного расследования и поиска истины при содействия Москвы власти Германии делают публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. «Все это превращается в очередную информационную кампанию против России», — сказала представитель МИДа Мария Захарова в эфире одного из федеральных каналов. В официальном заявлении министерства говорится, что судя по тому, что в ход идет «мегафонная дипломатия», задача заявлений об отравлении Навального в том, что обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось. Ранее Федеральное правительство Германии категорически осудило нападение на Навального, потребовало объяснений от России и пообещало связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Канцлер Ангела Меркель в своем заявлении отметила, что одного из главных оппозиционеров России хотели заставить замолчать. Германия обсудит ситуацию в ЕС и НАТО, чтобы выработать соразмерную реакцию.

В клинике «Шарите» сообщили, что Алексей Навальный по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в отделении интенсивной терапии. Там не исключают долгосрочных последствий тяжелого отравления.

Отравление Навального лишний раз подтверждает, что в России существует организация, занимающаяся политическими отравлениями с одобрения государства. Об этом в эфире «Эха» сказал политолог Кирилл Рогов.

По мнению Кирилла Рогова, последствия отравления для России в значительной степени будут зависеть от поведения Кремля.