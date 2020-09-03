Дональд Трамп прекратит финансирование городов, власти которых не принимают мер по пресечению беспорядков

Дональд Трамп подписал меморандум, в котором предупреждает, что прекратит федеральное финансирование городов, власти которых не принимают достаточных мер по пресечению беспорядков и актов насилия. В документе упоминаются Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон. В этих городах США в течение длительного времени наблюдаются сопряженные с вандализмом и актами насилия массовые выступления против жесткости полиции в отношении темнокожего населения.
2020-09-03T06:52:00+03:00
2020-09-03T06:52:27+03:00
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06:52, 03 сентября 2020
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