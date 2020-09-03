Правительство Германии утверждает, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»

Наличие яда в организме показали исследования, которые по просьбе врачей из клиники «Шарите», где лечат Навального, были проведены в специальной лаборатории Бундесвера. В заявлении правительства отмечается, что Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества в России.

Глава ЕК назвала отравление Навального в собственной стране отвратительным и трусливым преступлением. У себя в Твиттере Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении оппозиционного российского полититика. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также призвал Россию провести тщательное и прозрачное расследование отравления Навального нервно-паралитическим веществом.