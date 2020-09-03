Канада, США, ЕС и Великобритания могут ввести санкции против белорусских чиновников за подавление протестов в стране

Канада, США, ЕС и Великобритания могут в скором времени ввести санкции против белорусских чиновников за подавление протестов в стране. Как сообщил канадский источник Reuters, стороны обсуждают введение ограничительных мер в отношении 10-15 человек. Имена не называются. Между тем, зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Штаты пока не собираются ужесточать санкции в отношении Белоруссии, по крайней мере, в области торговли нефтью.
2020-09-03T06:18:58+03:00
2020-09-03T06:18:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2703093-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:18, 03 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…