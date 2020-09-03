Российский премьер Михаил Мишустин сегодня отправляется в Белоруссию

Визит главы российского правительства проходит на фоне продолжающихся в соседней республике акций протеста против переизбрания на новый президентский срок Александра Лукашенко. Днем ранее в Москве побывал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, на 4 сентября запланирован приезд в Москву белорусского министра обороны Виктора Хренина. Визит самого Лукашенко в Россию для встречи с Владимиром Путиным ожидается в ближайшие две недели. Как сообщал близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул первого», Мишустин сегодня встретится с Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.

Ранее Александр Лукашенко назвал протестные акции серьезным ударом по экономике Белоруссии. Он также допустил возможность рефинансирования внешнего государственного долга.



Кремль считает недопустимыми попытки использования многосторонних структур в провокационной деятельности против Белоруссии. Об этом ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров заявил также, что Россия не будет встречаться с представителями белорусской оппозиции до тех пор, пока она

не создаст структуру, действующую в правовом поле.