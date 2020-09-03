Сегодня в России состоятся акции памяти жертв трагедии в Беслане

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» считает гибель большого количества заложников в Беслане результатом действий российских властей. Об этом Александр Черкасов сказал «Эху Москвы».

Черкасов добавил, что теракт в Беслане нельзя рассматривать вне контекста чеченских войн. По его мнению, именно действия российских силовиков за пределами Чечни создали предпосылки для подобных трагедий.