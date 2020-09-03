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05:14, 03 сентября 2020

Футбольная сборная России сегодня проведет первый матч в 2020 году.

Соперником в рамках группового этапа Лиги наций станет команда Сербии Игра состоится в Москве на «ВТБ-Арене», начало — 21:45. Ранее УЕФА признал преждевременным допуск болельщиков на сентябрьские матчи сборных.



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