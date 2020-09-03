Футболисты парижского ПСЖ Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария заразились коронавирусом.

Как пишет издание L’equipe, ранее пресс-служба клуба сообщала о трех подтвержденных случаях инфицирования, но не называла имена заразившихся. Все трое, как и многие их товарищи по команде, недавно вернулись с Ибицы, где отдыхали после финала ЛЧ и сдали положительные тесты. Футболистов поместили на карантин. Ближайший матч «Пари Сен-Жермен» в национальном чемпионате запланирован на 10 сентября.