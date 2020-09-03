Испанский суд предписал потомкам Франко передать государству унаследованный ими летний дворец Пасо-де-Мейрас.

Как передает BBC, дворец с 1938 года являлся одной из резиденций Франко, а в 1941 году диктатор приобрел ее в личную собственность. В 2018 году потомки Франко собирались продать поместье за 8 млн евро, что вызвало в Испании широкий общественный резонанс.