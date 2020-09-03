Испанский суд предписал потомкам Франко передать государству унаследованный ими летний дворец Пасо-де-Мейрас.

Как передает BBC, дворец с 1938 года являлся одной из резиденций Франко, а в 1941 году диктатор приобрел ее в личную собственность. В 2018 году потомки Франко собирались продать поместье за 8 млн евро, что вызвало в Испании широкий общественный резонанс.
2020-09-03T05:12:08+03:00
2020-09-03T05:12:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 03 сентября 2020
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