Университет Галлена в Швейцарии и Московская школа управления «Сколково» разработали Индекс качества элит.

Как передает РБК, элиты оценивались по четырем составляющим:

экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть и

политическая ценность. Всего исследователи отранжировали 32 страны. Лидером с показателем 68,5 баллов оказался Сингапур. Россию авторы исследования поставили на 23 строчку, на уровень Ботсваны, ниже Казахстана и Индонезии. Одна из главных российских проблем, представляющих собой одновременно и причину, и следствие ограниченного качества элит, — это повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнесы не доверяют друг другу и государству, — говорится в исследовании.