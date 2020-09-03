Срок следствия по делу экс-губернатора Сергея Фургала продлен до 8 февраля.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Сегодня Басманный суд Москвы решит вопрос о продлении меры пресечения в отношении бывшего главы Хабаровского края. СК будет ходатайствовать о продлении ареста, как минимум еще на три месяца. Как ожидается, суд, как и прежде закроет заседание для прессы. Накануне Фургалу официально предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя в 2005 году.
2020-09-03T05:09:22+03:00
2020-09-03T05:09:26+03:00
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05:09, 03 сентября 2020
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