Срок следствия по делу экс-губернатора Сергея Фургала продлен до 8 февраля.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Сегодня Басманный суд Москвы решит вопрос о продлении меры пресечения в отношении бывшего главы Хабаровского края. СК будет ходатайствовать о продлении ареста, как минимум еще на три месяца. Как ожидается, суд, как и прежде закроет заседание для прессы. Накануне Фургалу официально предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя в 2005 году.