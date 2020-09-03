Суд 4 сентября рассмотрит жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Алексея Навального.

Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова. Жалобу в суд подал Фонд борьбы с коррупцией, который просил СК возбудить дела по статьям о покушение на убийство и посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Ответа, по словам юриста фонда Ивана Жданова, не последовало.
2020-09-03T05:08:16+03:00
2020-09-03T05:08:21+03:00
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05:08, 03 сентября 2020
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