Сенатор Роберт Менендес призвал Трампа отреагировать на отравление Навального.

По мнению старшего демократа иностранного комитета, администрация президента должна по аналогии с отравлением Скрипалей в Великобритании задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Правительство ФРГ накануне заявило, что германские военные токсикологи нашли в организме российского оппозиционного политика следы вещества типа «Новичок». По версии Менендеса, заявление германского кабмина «указывает на причастность российского правительства к еще одной химатаке против собственных граждан. В Москве обвинения в организации отравления политика отвергают.
2020-09-03T05:07:09+03:00
2020-09-03T05:07:13+03:00
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05:07, 03 сентября 2020
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