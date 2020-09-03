Сенатор Роберт Менендес призвал Трампа отреагировать на отравление Навального.

По мнению старшего демократа иностранного комитета, администрация президента должна по аналогии с отравлением Скрипалей в Великобритании задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Правительство ФРГ накануне заявило, что германские военные токсикологи нашли в организме российского оппозиционного политика следы вещества типа «Новичок». По версии Менендеса, заявление германского кабмина «указывает на причастность российского правительства к еще одной химатаке против собственных граждан. В Москве обвинения в организации отравления политика отвергают.