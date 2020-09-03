Прощание с актрисой Ириной Печерниковой состоится в пятницу.

Траурная церемония пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. По сведениям РИА, присутствовать будут только родственники. Отмечается, что после этого Печерникову кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище. Печерникова умерла 1 сентября. На следующей день ей должно было исполниться 75 лет.