NASA испытало разгонный блок ракеты-носителя корабля Orion, предназначенного для полетов к Луне и Марсу.

Согласно информации американского космического агентства, двигатель успешно проработал 120 секунд. В ракете будет установлено два разгонных блока, которые дадут три четверти тяги для выхода на орбиту и впоследствии отделятся.
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Эксперты бундесвера установили, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» Канцлер Ангела Меркель обсудила с представителями кабинета министров ФРГ дальнейшие шаги. Они назвали возмутительным тот факт, что Алексей Навальный стал в России жертвой покушения…
Алексей Навальный был отравлен ядом семейства «Новичок», установили эксперты немецкой армии Как объявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, по запросу университетской клиники Charite, где находится политик, специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб…