Суд продлил до декабря арест обвинённому в госизмене журналисту Ивану Сафронову.

Заседание проходило в закрытом режиме. Сафронов был задержан 7 июля. По версии ФСБ, в 2012 году, когда ему было 22 года, журналист был завербован службой внешней разведки Чехии, а в 2017 году передал ей сведения о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил России в странах Африки и Ближнего Востока. Никаких деталей ФСБ не приводят. На момент задержания Сафронов был советником главы Роскосмоса. Дело журналиста засекречено. Сам он вину не признаёт и связывает уголовное преследование с журналистской деятельностью.