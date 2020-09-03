Глава ЕК назвала отравление Навального в собственной стране отвратительным и трусливым преступлением.

У себя в Твиттере Урсула фон дер Ляйен потребовала от России привлечь к ответственности виновных в отравлении оппозиционного российского полититика. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также призвал Россию провести тщательное и прозрачное расследование отравления Навального нервно-паралитическим веществом.