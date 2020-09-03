Джозеф Байден после предвыборных партийных съездов в США вновь увеличил отрыв от Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании Си-эн-эн. 51% опрошенных готов проголосовать за кандидат в президенты США от демократов. 43% поддержали бы нынешнего хозяина Белого дома. 1% отдал предпочтение иному кандидату, 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика.
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Эксперты бундесвера установили, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» Канцлер Ангела Меркель обсудила с представителями кабинета министров ФРГ дальнейшие шаги. Они назвали возмутительным тот факт, что Алексей Навальный стал в России жертвой покушения…
Алексей Навальный был отравлен ядом семейства «Новичок», установили эксперты немецкой армии Как объявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, по запросу университетской клиники Charite, где находится политик, специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб…