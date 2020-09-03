Джозеф Байден после предвыборных партийных съездов в США вновь увеличил отрыв от Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании Си-эн-эн. 51% опрошенных готов проголосовать за кандидат в президенты США от демократов. 43% поддержали бы нынешнего хозяина Белого дома. 1% отдал предпочтение иному кандидату, 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика.