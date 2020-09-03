Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.

По сведениям La Repubblica, 83-летний политик сдал анализы на COVID-19 после возвращения с острова Сардиния и результаты оказались положительными. По словам лечащего врача экс-премьера, заболевание протекает бессимптомно. Берлускони изолировался на своей вилле в области Ломбардия, где, как утверждает его пресс-служба, продолжает работать.