Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.

По сведениям La Repubblica, 83-летний политик сдал анализы на COVID-19 после возвращения с острова Сардиния и результаты оказались положительными. По словам лечащего врача экс-премьера, заболевание протекает бессимптомно. Берлускони изолировался на своей вилле в области Ломбардия, где, как утверждает его пресс-служба, продолжает работать.
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