Решение финского хоккейного клуба «Йокерит» поехать на матч КХЛ в Минск вызвало раздражение его болельщиков.

Если запланированный на сегодня матч с «Динамо-Минск» состоится, болельщики «Йокерита» обещаеют бойкотировать домашние матчи клуба. Фанаты призывали свою команду отказаться от поездки в Минск из-за «нарушений прав человека» в Белоруссии.