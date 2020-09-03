Задержанные в Минске журналисты переведены в СИЗО на улице Окрестина.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов. В четверг суд Октябрьского района Минска снова рассмотрит дела задержанных. Накануне все материалы были возвращены в милицию на доработку. Среди задержанных на акции протеста во вторник трое журналистов «КП в Беларуси», журналист агентства БелаПАН и двое корреспондентов информ-портала tut.by. По словам официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, им вменяется административная статья об участии в несанкционированном массовом мероприятии.