Новые санкции против России из-за отравления Навального более вероятны со стороны ЕС, нежели США.

Так считают опрошенные РБК международные эксперты. При этом, по их мнению, проект Северный поток – 2 не будет заблокирован. В свою очередь, бывший чиновник администрации Барака Обамы, отвечавший за санкции, дал понять, что Дональд Трамп вряд ли введет существенные ограничения против России.