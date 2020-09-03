Германия ждет от российских властей объяснения по ситуации с отравлением Алексея Навального.

Об этом заявила Федеральный канцлер Ангела Меркель. По ее словам, Навальный стал жертвой преступления, политика пытались заставить замолчать. По словам Меркель, есть серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство. Ранее правительство Германии официально сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок».