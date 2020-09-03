Прокурор сегодня в суде запросит наказание для Михаила Ефремова.

Актер обвиняется в гибели человека в ДТП в центре Москвы. Как передает ТАСС, прения сторон назначены на 10 утра. После гособвинителя выступит потерпевшая сторона, затем сам Ефремов и его защита. Ефремов на стадии следствия признавал вину, но в последствии в суде заявил, что ничего не помнит, т.к. был пьян. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.