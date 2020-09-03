Канада, США, ЕС и Великобритания могут ввести санкции против белорусских чиновников за подавление протестов.

Как сообщил канадский источник Reuters, стороны обсуждают введение ограничительных мер в отношении 10-15 человек. Имена не называются. Между тем, зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Штаты пока не собираются ужесточать санкции в отношении Белоруссии, по крайней мере, в области торговли нефтью.