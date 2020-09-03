США «глубоко обеспокоены» известием об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок».

Об этом заявил Совет нацбезопасности США. Как указано в заявлении, Вашингтон готов ввести финансовые санкции против виновных. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал использование химоружия против Навального «возмутительным». «Российское правительство должно объяснить, что случилось с Навальным, — пишет премьер Борис Джонсон в своем Твиттере.