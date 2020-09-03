В Кремле отказались отвечать на заявление Германии о том, что Навального отравили ядом типа «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следов отравляющих веществ в организме Навального до его эвакуации в Германию выявлено не было. При этом Песков выразил готовность к взаимодействию и обмену данными по этой теме с ФРГ. Он также посетовал, что Германия пока оставила без ответа запросы российской Генпрокуратуры и предложения российских врачей об обмене данными.