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01:13, 03 сентября 2020

Госдолг США практически сравняется к концу года с объемом национального ВВП.

Такой прогноз содержится в докладе Бюджетного управления Конгресса. Согласно заключению его авторов, в 2021 году госдолг превысит ВВП, а 2023 году достигнет 107%.



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