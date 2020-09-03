Ракета Falcon 9 сегодня должна вывести на орбиту очередную группу спутников проекта Starlink.

Как сообщает компания-разработчик SpaceX, старт запланирован на 15:46 мск с космодрома на мысе Канаверал. Первая многоразовая ступень носителя, которая используется во второй раз, должна совершить управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике, а специальное спасательное судно попытается «поймать» в сети две створки обтекателя головной части ракеты. Спутниковая система Starlink должна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.