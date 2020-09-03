По информации клиники «Шарите», Алексей Навальный все еще в тяжелом состоянии.

Он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы продолжает снижаться. «Следует ожидать более длительного течения болезни. Нельзя исключать долгосрочных последствий тяжелого отравления», — говорится в заявлении берлинских врачей. Накануне правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». Это показали тесты, проведенные лабораторией Бундесвера по просьбе клиники.