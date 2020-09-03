В Екатеринбурге сегодня простятся с писателем Владиславом Крапивиным

Гражданская панихида и отпевание пройдут в Храме-на-Крови в центре города, после чего знаменитого детского писателя похоронят на Широкореченском кладбище.

Прощание с Владиславом Крапивиным, — капитаном и командором, — как называют его поклонники творчества и выпускники отряда «Каравелла» — обещает сегодня быть многолюдным. Соболезнования семье писателя в социальных сетях уже третий день выражают сотни живущих в Екатеринбурге и далеко за его пределами. Как сообщила внучка писателя, официальное светское прощание пройдет в самом известном храме Екатеринбурга, — в Храме-на-Крови. И продлится полтора часа. Далее в храме пройдет церковная панихида.

Накануне заместитель св.губернатора Павел Креков сообщил журналистам, что глава СО Евгений Куйвашев планирует посетить сегодняшнюю церемонию прощания с Владиславом Крапивиным. Правительство региона на похоронах должна представлять региональный министр культуры Светлана Учайкина. Проститься с Крапивиным в Екатеринбург летят его друзья, коллеги и выпускники «Каравеллы». Например, бывший сенатор Александр Школьник, возглавляющий сейчас Центральный музей Великой Отечественной войны.

В некоторых школах сегодня пройдут уроки, посвященные Владиславу Крапивину и его произведениям. Также в соцсетях поклонники писателя просят тех, кто сегодня будет в Екатеринбурге на прощании, оставить на могиле Владислава Крапивина бумажные кораблики.

Детский писатель-фантаст Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге утром 1 сентября. Соболезнования семье писателя в среду выразил президент Владимир Путин. В тексте телеграммы глава государства отметил, что светлая память о писателе навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и почитателей его таланта.